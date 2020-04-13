مانشستر يونايتد مُهتم بضم دييجو جودين من الإنتر

مانشستر يونايتد مُهتم بخدمات دييجو جودين، والتعاقد معه قادمًا من إنتر خلال الميركاتو الصيفي، وضمن صفقات الصيف القادم للشياطين الحمر.

وبات من المتوقع أن يغادر دييجو جودين إنتر هذا الصيف، على أن يكون مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبر وجهته الأكثر احتمالاً.

وانضم الأوروجوياني الدولي بشكل مجاني من أتلتيكو مدريد في يوليو 2019، ومع ذلك، كافح من أجل أن يتلاءم مع دفاع أنطونيو كونتي المكون من ثلاثة مدافعين.

وفقًا لـ لتوتو سبورت، ستكون الوجهة المقبلة لـ 34 عامًا هي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يظل مانشستر يونايتد هو المرشح المفضل، على الرغم من أن توتنهام وجوزيه مورينيو مهتمان أيضًا بنجم السيليستي.

يذكر أن جودين يمتلك الكثير من الخبرات في كرة القدم الأوروبية، ولديه 135 مباراة دولية مع منتخب أوروجواي، كما سبق وتوج بلقب الدوري الإسباني في 2013-14 رفقة الروخي بلانكوس، بعد هدفه التاريخي في شباك برشلونة.