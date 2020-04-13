الاتحاد الإيطالي يأمل فحص اللاعبين في مايو قبل استئناف الدوري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف غابرييلي غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن مؤسسته تأمل في إخضاع اللاعبين للفحوص للكشف عن فيروس كورونا في بداية مايو المقبل من أجل الإعداد لاستئناف مباريات الموسم المتوقفة منذ أكثر من شهر كامل بسبب الفيروس.
وقبل 12 جولة من نهاية الموسم توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في التاسع من مارس الماضي بسبب استمرار تفشي الفيروس وحتى الآن لم يتضح بعد موعد لعودة النشاط الرياضي في البلاد أو إلغاء الموسم بأكمله في ظل استمرار الأزمة.
وإيطاليا من أكثر الدول تأثرا بالعدوى على مستوى العالم إذ تسبب الفيروس، حسب الأرقام الرسمية، في وفاة 19899 شخصا في حين بلغ عدد المصابين بالعدوى فيها 156363 شخصا.
وقال غرافينا لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية إنه لا يزال عاقدا العزم على استكمال بقية مباريات الموسم المحلي بغض النظر عن المدة المطلوبة لذلك.
وأضاف عن ذلك "بمجرد تحسن الظروف سنكمل مباريات موسم البطولة، وقريباً سنعقد اجتماعا وسنضع الخطوات التي سنعلن عنها لاحقا. سنبدأ، وهذا ما نتمناه، في بداية مايو في فحص اللاعبين لضمان خلوهم من المرض ومن ثم يمكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك، لكن هل سنلعب خلال الصيف؟ ليس لدينا سقف زمني لكن الخطة هي إكمال موسم البطولة.
وعارضت عدة فرق استئناف البطولة، ومنها بريشيا الذي هدد بعدم نزول أرض الملعب لخوض أية مواجهة.
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