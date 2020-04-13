ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات نارية أدلى بها عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال استضافته فى برنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت، وتحدث الجناينى عن العديد من الملفات المطروحة على الساحة وعلى رأسها مصير الدورى المصرى عقب أزمة انتشار فيروس كورونا وأزمات الحكام بعد استقالة جمال الغندور وموقفه من الانتخابات المقبلة، وتفاصيل اللائحة الجديدة التى يتم حاليا الإعداد لها والرد على الاتهامات الموجهة للجنة بتفصيل اللائحة لإبعاد أشخاص بعينهم. اعرف باقى التصريحات من خلال الإنفو جراف التالى..

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