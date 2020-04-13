زلاتان إبراهيموفيتش يصطاد سمكة ضخمة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الأغيطالي، إلى كسر حالة الجمود التي يعيشها بسبب العزل الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

زلاتان إبراهيموفيتش نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فيديو وصورا من رحلة صيد قام بها.. وعلق إبراهيموفيتش الملقب بـ”السلطان” على منشوره قائلا: “يا له من يوم”.

منشور النجم السويدي نال أكثر من نصف مليون إعجاب في ظرف ساعة واحدة.. حيث يظهر في الفيديو يعيد السمكة إلى المياه، لتتابع حياتها حرة طليقة، في إشارة إلى ممارسة الصيد عن هواية واحترامه لحماية الثروة السمكية.

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إبراهيموفيتش كان قد عاد إلى السويد في مارس الماضي بعد توقف الدوري الإيطالي إلى أجل غير مسمى.

اللاعب يتدرب حاليا مع فريق هاماربي أحد أندية الدرجة الأولى في السويد والذي يملك فيه أسهما كبيرة، مستغلا استمرار الحياة بشكل شبه طبيعي في بلاده، إذ لم يعلن البلد الإسكندنافي عن حظر التجوال، وعادت الفرق للتدرب الأسبوع الجاري بعد توقف دام لأسبوعين.

نادي هاماربي كان قد نشر صورا لإبراهيموفيتش بملابس الفريق أثناء مشاركته بالحصة التدريبية للنادي.