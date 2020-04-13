ريو فيرديناند يكشف كواليس انضمام رونالدو لـ«الشياطين».. ودور أنبوبة الأكسجين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الإنجليزي ريو فيرديناند، مدافع فريق مانشستر يونايتد الأسبق، تفاصيل توقيع كريستيانو رونالدو لصالح الفريق الإنجليزي في عام 2003 بعد مباراة ودية مع سبورتنج لشبونة البرتغالي انتهت لصالح لشبونة بنتيجة 3-1، وكان بطلها الأول شاباً لم يتجاوز عمره الـ18 هو كريستيانو رونالدو.

مانشستر يونايتد كان قد خاض في هذا العام مباراة ودية في العاصمة البرتغالية لشبونة، من أجل التعرف عن قرب على إمكانيات رونالدو أمام دفاعات الفريق.

رونالدو لفت أنظار الجميع في يونايتد وعلى رأسهم مدرب الفريق الأسطوري السير أليكس فيرجسون، الذي رأى ضرورة التعاقد مع اللاعب الشاب لتعويض رحيل ديفيد بيكهام المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

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فرديناند تحدث عن التفاصيل في تصريحات مع “EA Sports”، وقال: “خلال المباراة، بدا على جون أوشيه مدافع مانشستر يونايتد السابق، حاجته إلى أنبوبة الأكسجين، لم يستطع التقاط نفسه لأنه كان المسئول عن مراقبة رونالدو”.

ريو اضاف، كنا نتحدث معه، لكنه لم يقدر على الرد علينا نظرًا لتركيزه الشديد من أجل إيقاف كريستيانو.. كان أداء رونالدو مدهشًا، وهذا الرأي اتفقت عليه مع كل من سكولز ونيكي بوت، وكنا نريد انضمامه إلى مانشستر يونايتد بعد المباراة.

النجم الإنجليزي تابع، كنا بالفعل نستعد للعودة إلى إنجلترا، ولكننا انتظرنا في الحافلة لأكثر من ساعة ونصف، ولكن المسئولين شرحوا سبب تأخرهم وهو أنهم كانوا ينهون صفقة رونالدو مع سبورتنج لشبونة.

ونجح مانشستر يونايتد في تطوير كريستيانو رونالدو في الفترة من 2003 وحتى 2009 عند رحيله إلى ريال مدريد، والآن يلعب ضمن صفوف يوفنتوس منذ عام 2018.