والدة نيمار دا سيلفا ترتبط بشاب يصغرها بـ30 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت نادين غونسالفين، والدة النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ارتباطها بشاب يصغرها بنحو 30 عاما، لتتصدر العلاقة العناوين الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد أعلنت نادين غونسالفين البالغة من العمر 52 عاما، ارتباطها بالشاب تياغو راموس ويبلغ من العمر 22 عاما على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

نادين نشرت عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، صورة مع شريكها الجديد وعلقت عليها قائلة: “لا يمكن تفسير ما لا يمكن تفسيره إذا عاش المرء”.

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نيمار لاعب برشلونة السابق، أعلن دعمه لعلاقة والدته الجديدة بالشاب الذي يصغره بست سنوات والتقط صورة إلى جانبه، من خلال التعليق على صورتها الجديدة قائلا: “إبق سعيدة، أمي، أحبك”.

الطريف أن والد نيمار قام هو الآخر بالمباركة لزوجته السابقة على ارتباطها بالشاب والتعليق على الصورة بالتصفيق والدعاء لها، في إشارة لتمنياته بالسعادة لها في علاقتها الجديدة.

العاشق الصغير، تبين أنه مشهور في بلاد السامبا كعارض للأزياء ووجه معروف في الإعلانات، كما تربطه علاقة صداقة مع عائلة نيمار وظهر معها بالعديد من المناسبات.