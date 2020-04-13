الامارات | لاعب يخالف لوائح الحجر لحضور حفل شواء

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يخالف لوائح الحجر لحضور حفل شواء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن لاعب ستاندار لييغ، أوبي أولاري، كان ضمن خمسة أشخاص تم تغريمهم لإقامة حفل شواء مطلع الأسبوع الحالي، مخالفين للوائح الوقاية من جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت صحيفة "غارديان" أنه تم فرض غرامة قدرها 250 يورو (1000 درهم) على كل منهم لخرق لوائح عدم التجمع وأجبرتهم شرطة مدينة هاسيلت، التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن لييغ، على التفرق.

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وأكد أولاري الواقعة لكنه قال أن شرطة نيوسبلاد كانت متحمسة.

وقال اللاعب 24 عاماً: "لم تكن حفلة، لكن يبدو أن الجيران استدعوا الشرطة، لا أعتقد أني فعلت أي شيء خطأ، أتفهم قيام الشرطة بعملها لكن كان ينبغي عليهم عدم المبالغة في الأمر".