الامارات | فالكاو يطلب 10 ملايين يورو للعب في الدوري السعودي.. والهلال يوافق

شكرا لقرائتكم خبر عن فالكاو يطلب 10 ملايين يورو للعب في الدوري السعودي.. والهلال يوافق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية سعودية أن نادي الهلال مهتم بالحصول على خدمات مهاجم نادي غلطة سراي التركي، الكولومبي رادميل فالكاو، في وقت كشفت صحف أوروبية بأن "اللاعب طلب الحصول على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو للموافقة على العرض، وهو الأمر الذي رحبت به الادارة".

ويتقاضى فالكاو في ناديه التركي الحالي الذي يلعب له منذ صيف العام الماضي، خمسة ملايين يورو سنويًا، وسجل 10 أهداف في 20 مشاركة بمنافسات الموسم الجاري محليًا وأوروبيًا.

وأكد موقع "سعودي" الرياضي وجود مفاوضات بين الهلال وفالكاو، وقالت: "أنباء ترددت بقوة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بشأن رغبة الكولومبي البالغ من العمر 34 عامًا، الرحيل عن صفوف فريقه، وسط اهتمام قوي من جانب الزعيم للتعاقد معه".

من جهتها، كشفت صحيفة "ديجي سبورت" الرومانية، اليوم الإثنين، أن المدير الفني للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، أبلغ إدارة النادي السعودي برغبته الشديدة في التعاقد مع فالكاو رغم تقدمه في العمر، ورفضه الأسماء الأربعة لمهاجمين وصفتهم الصحيفة بأنهم من العيار الثقيل وفضل عليهم المهاجم الكولومبي قناعتة بقدراته التهديفية العالية.

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وقالت: "اللاعب طلب الحصول على راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو للموافقة على العرض، وهو الأمر الذي رحبت به الادارة".

ويمتلك فالكاو، مسيرة حافلة بالإنجازات مع كرة القدم، إذ نجح طوال تاريخه في حصد 13 بطولة رفقة الأندية الأوروبية الكبرى التي ارتدى قميصها، على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني، وبورتو البرتغالي، وموناكو الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن غلطة سراي يعاني من أزمة اقتصادية قوية، جراء انتشار فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي حتى إشعار آخر، ما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار بالتخلص من أي لاعب يحصل على راتب سنوي يتخطى المليون ونصف المليون يورو.