الامارات | اعتراف خطير للمصارعة الأميركية روزي عن حقيقة "WWE"

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف خطير للمصارعة الأميركية روزي عن حقيقة "WWE" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقل الصراع الدائر بين بطلات العالم في مصارعة المحترفين “WWE “، من داخل حلبة المصارعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الذي عج خلال الـ48 ساعة الماضية بتصريحات المشاهير من بطلات مصارعة المحترفين وتعليقات المتابعين لها.

وبدأ صراع "تويتر" في الاشتعال بسبب فيديو لبطلة العالم السابقة، الأمريكية روندا روزي على "يوتيوب" قالت من خلاله إن “مواجهات المصارعة مزيفة” وأن ما يقومون به داخل الحلبة ليس ضرباً حقيقياً".

وعلقت النجمة الشهيرة لانا، على ما قالته روزي، قائلة: "ليس لدي كلمات لأقول المصارعة مزيفة، إذا كانت المصارعة مزيفة فلما لا تستطيع مصارعات معتزلات مثل بايغ و تي جي ويلسون العودة لحلبات المصارعة".

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وأضافت: "اذا كان الأمر مزيفا فلماذا ظل إيدج 11 عاما بعيدا عن حلبات المصارعة، في النهاية مصارعة المحترفين رياضة تلامس وتعارك .. حيث تحدث أشياء حقيقية"، كما انتقدت أليكسا بليس ما قالته روزي وقالت في تغريدة: كنت في الخارج لمدة عام للعلاج من إصابات تعرضت لها داخل الحلبة.. كيف تكون المصارعة مزيفة.

وكانت روندا روزي، قد اشترطت للعودة مجدداً لحلبة مصارعة المحترفين أن يكون بدوام جزئي وليس كاملاً كما كان ينص عقدها السابقة مع الرابطة العالمية، بسبب ظروف عملها كممثلة وكاتبة.