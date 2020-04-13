الامارات | راكيتيتش يهاجم برشلونة: "لست كيس بطاطا"

شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش يهاجم برشلونة: "لست كيس بطاطا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر لاعب خط وسط فريق برشلونة لكرة القدم، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، عن استياءه من المعاملة التي يعانيها مع الفريق، مطالباً بتقديره على الفترة النموذجية التي ظهر فيها بقميص "البلوغرانا".

وقال راكيتيتش لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أطلب الاحترام، ولا أريد أن أكون مجرد عملة، فأنا لست كيسا من البطاطا".

وأضاف: "العام الماضي كان من أفضل مواسمي مع برشلونة، لكن هذا الموسم أنا منزعج من الطريقة التي أعامل بها، فوجئت للغاية، لا أفهم ذلك، لكنني سأتقبله، لأن ما أريده هو الأفضل للفريق ولزملائي".

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وخاض راكيتيتش (32 عاماً) 21 مباراة فقط مع برشلونة في الموسم الحالي، صنع فيها لزملائه ثلاثة أهداف.