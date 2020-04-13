الامارات | بالصور.. صديقة رونالدو تفعل ما لم يفعله النجم البرتغالي مع ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. صديقة رونالدو تفعل ما لم يفعله النجم البرتغالي مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، بعمل رائع لم يقم به اللاعب البرتغالي مع منافسة الأزلي ليونيل ميسي، إذ تبادلا الحصول على الكرة الذهبية 10 سنوات متتالية، وذلك خلال احتفال اللاعبين مع أسرهما بعيد الفصح.

ويعيش النجمان حالياً، كل منهما مع عائلته، مع الحفاظ على التدريبات المنزلية في ظل تفشي فيروس كورونا، وتوقف النشاط الرياضي في العالم.

وتفاعلت جورجينا رودريغيز مع صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لعائلتها أمس، احتفالاً بعيد الفصح المجيد، حيث وضعت جورجينا قلب حب أحمر كرمز تعبيري على الصورة التي نشرتها أنتونيلا عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام».

من جانب آخر حرص رونالدو بدوره على الاحتفال بعيد الفصح وسط عائلته في العزل الصحي، ونشر صورة في «إنستغرام» تجمعه بعائلته أثناء تناولهم الطعام، وأرفقها بعبارة: «نتمنى فصحاً سعيداً للجميع».