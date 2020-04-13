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الامارات | بالصور.. صديقة رونالدو تفعل ما لم يفعله النجم البرتغالي مع ميسي

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي ، بعمل رائع لم يقم به اللاعب البرتغالي مع منافسة الأزلي ليونيل ميسي، إذ تبادلا الحصول على الكرة الذهبية 10 سنوات متتالية، وذلك خلال احتفال اللاعبين مع أسرهما بعيد الفصح.

ويعيش النجمان حالياً، كل منهما مع عائلته، مع الحفاظ على التدريبات المنزلية في ظل تفشي فيروس ، وتوقف النشاط الرياضي في العالم.

وتفاعلت جورجينا رودريغيز مع صورة نشرتها أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لعائلتها أمس، احتفالاً بعيد الفصح المجيد، حيث وضعت جورجينا قلب حب أحمر كرمز تعبيري على الصورة التي نشرتها أنتونيلا عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام».
من جانب آخر حرص رونالدو بدوره على الاحتفال بعيد الفصح وسط عائلته في العزل الصحي، ونشر صورة في «إنستغرام» تجمعه بعائلته أثناء تناولهم الطعام، وأرفقها بعبارة: «نتمنى فصحاً سعيداً للجميع».

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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