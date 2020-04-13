شكرا لقرائتكم خبر عن فيردر بريمن يرفض عودة «نالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرفض نادي فيردر بريمن الألماني عودة المدافع البرازيلي نالدو لصفوف الفريق مجددًا مؤكدًا أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب الذي قضى ضمن صفوفه 7 سنوات.

ولا يرتبط نالدو بناد حاليًا منذ فسخ عقده مع موناكو الفرنسي في يناير الماضي، لتشير بعض التقارير إلى احتمالية عودته إلى ألمانيا للعب لناديه السابق فيردر بريمن.

وعلق المدير الرياضي لبريمن فرانك باومان لصحيفة «بيلد» الألمانية على تلك التقارير قائلًا: «لدينا على الأقل أربعة قلوب دفاع مرتبطين بعقد مع النادي في الموسم الجديد»، في إشارة إلى عدم احتياج النادي إلى مدافع آخر. وأضاف «باومان»: «نحن أيضًا نقوم بعملية تجديد للفريق، لهذا السبب عودته ليست مطروحة».