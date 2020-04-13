شكرا لقرائتكم خبر عن مان يونايتد يرغب في ضم هاري كين من توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع هاري كين، نجم المنتخب الإنجليزي وفريق توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد بسبب الأجواء الضبابية التي تحيط بالدوريات الأوربية ومنها «البريميرليج»، بسبب أزمة نفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هاري كين مرشح للانتقال إلى أولد ترافورد في ملعب مانشستر يونايتد لينضم إلى صفوف «الشياطين الحمر» مقابل 200 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن فريق مانشستر يونايتد يبحث عن مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة يعينه على معالجة العقم التهديفي الذي وقع فيه الفريق منذ رحيل لوكاكو.

جدير بالذكر أن هاري كين فاز بلقب هداف بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وحصد فيها المنتخب الإنجليزي على المركز الثالث.