شكرا لقرائتكم خبر عن قيود على قنوات بث «البريميرليج».. الحديث عن عودة المسابقة وتتويج ليفربول «ممنوع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض مسؤولو الدوري الإنجليزي قيودًا على قنوات بث مسابقة «البريميرليج»، المعلقة حاليًا لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل المملكة المتحدة، ومنعهم من الحديث خلال المقابلات الإعلامية عن عودة المباريات، وأحقية ليفربول بنيل اللقب بعد غياب 30 عاماً.

ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن المسؤولين داخل مسابقة الدوري الإنجليزي لايريدون الحديث عن هذه الأمور، لتجنب التوتر الزائد الذي انتشر لدى لاعبي ومدربي وموظفي «البريميرليج»، خاصة أنهم ليسوا معتادون على مثل هذه الظروف القاسية التي تمر بها مسابقة الدوري حاليًا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم فرض حظر إعلامي على اللاعبين والمدربين الذين يجرون مقابلات تلفزيونية، للحد من الخسائر المادية الفادحة التي وقعت على قنوات بث «البريميرليج»، حال تجاوز مقدمي الحوارات التلفزيونية الخطوط التي وضعت بشأن الأسئلة التي من المفترض أن يدور حولها الحوار.

وأكدت الصحيفة وجود اتفاق بين مسؤولي الدوري الإنجليزي وإدارات القنوات الحاصلة على حقوق بث المسابقة، على التزام مقدمي الحوارات التلفزيونية بالابتعاد عن الأسئلة التي قد تثير الجدل من نوعية: من هو بطل الموسم؟، وما إذا كان يجب أن تُلعب المباريات خلف أبواب مغلقة؟، أو الإقصاء؟، أو تخفيض المرتبات؟، وحتى الآثار المترتبة على محاولة ليفربول للفوز بأول لقب لها منذ 30 عاما؟، جميعهم أسئلة محرمة داخل المقابلات التلفزيونية مع لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي، بحسب الصحيفة.