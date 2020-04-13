شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي ميل»: «البريميرليج» مهدد بالإلغاء حال انتشار كورونا بين اللاعبين والمدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تزداد المخاوف الإنجليزية يوما بعد آخر بشكل كبير من إلغاء مسابقة «البريميرليج» لموسم 2019/2020، نظرًا لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا بقوة داخل المملكة المتحدة، وأدى لتعليق النشاط الكروي لنهاية الشهر الجاري، إذا أنه من المتوقع تمديد فترة التعليق مرة إضافية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطاينة، أنه في حال انتشار عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين والمدربين والموظفين بأندية الدوري الإنجليزي، سيكون مصير المسابقة الإلغاء.

وأضافت: «الآن تسير الأمور على مايرام، في ظل اتباع الجميع داخل المنظومة الكروية بالتعليمات والإرشادات الوقائية التي تحافظ على سلامة العاملين في قطاع الكرة بشكل كامل».

كانت عدة تقارير إنجليزية خرجت أمس، لتشير إلى أن المسؤولين في الدوري الإنجليزي يبحثون حاليًا عودة «البريميرليج» خلال الفترة المقبلة بعدة شروط، أولها أن يخضع جميع العاملين في المسابقة الإنجليزية سواء لاعبين أو مدربين أو موظفين بالأندية أو مقدمين برامج تلفزيونية لفحوصات طبية خاصة فيروس كورونا الذي تحول لوباء عالمي.