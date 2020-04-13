شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجبا» يكشف عن نبوءة والدته التي تحققت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف النجم الفرنسي بول بوجبا عن نبوءة والدته التي تحققت بعودته إلى مانشستر يونايتد بعد رحيله عام 2012 عن أولد ترافورد للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي.

وكان اللاعب الفرنسي قد رحل عن الشياطين الحمر في صيف 2012 في صفقة انتقال حر إلى الفريق الإيطالي باحثًا عن اللعب في الفريق الأول بعدما كان خارج حسابات المدير الفني السير أليكس فيرجسون في ذلك التوقيت.

ورغم مغادرته لمانشستر إلا أن والدته كانت تؤمن بعودته إلى النادي مجددًا في المستقبل، كما كشف «بوجبا» في حوار مع إذاعة فريقه، قائلًا: «أمي قالت لي دائمًا: (ستذهب إلى مكان ما ولكنك ستعود)، كانت دائمًا تقول ذلك، أنتم تعلمون الأمهات والأشياء التي يقولونها، قالت: (ستعود هنا لا تقلق) وكان هذا بعد مغادرتي لليونايتد مباشرة».

وأضاف: «قالت لي (ستعود إلى مانشستر لا تقلق) وعدت».