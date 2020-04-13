شكرا لقرائتكم خبر عن الذكري 31 لكارثة «هيلزبره».. كورونا يُجبر ليفربول على تأجيل تأبين الضحايا بـ«أنفيلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحل يوم الأربعاء 15 أبريل، الذكرى الـ31 لكارثة هيلزبره التي راح ضحيتها 96 من مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي، في حادث تدافع ودهس بين الجماهير في ملعب نادي شيفيلد وينزداي، خلال مباراة أمام نادي نوتينجهام فورست ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1989.

وبسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، قررت مجموعة دعم أسر هيلزبره تأجيل تأبين الضحايا الذي كان مقرراً إقامته عند النصب التذكاري للضحايا في آنفيلد.

وتحدثت مارجريت أسبينال رئيسة المجموعة، إلى الموقع الرسمي للنادي، قائلة: «أشكر الجميع على تفهمهم تأجيل حفل التأبين. نأمل أن نتمكن من تحديد موعد آخر مستقبلاً. أود أن أطلب من الجميع الانضمام لنا في صلواتنا لتذكر الـ96.. يوم الأربعاء، يقف اللاعبون وموظفو النادي دقيقة حداد على أرواح الضحايا، كما سيتم تنكيس علم النادي طيلة اليوم».