شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الإيطالي: عازمون على استكمال الموسم بمجرد انتهاء أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه يأمل في إخضاع اللاعبين لفحوص الكشف عن فيروس كورونا في بداية مايو المقبل، من أجل الإعداد لاستئناف مباريات الموسم المتوقفة منذ أكثر من شهر كامل بسبب الفيروس.

وقبل 12 جولة من نهاية الموسم، توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في التاسع من مارس الماضي، بسبب استمرار تفشي الفيروس، وحتى الآن لم يتضح بعد موعد لعودة النشاط الرياضي في البلاد، أو إلغاء الموسم بأكمله في ظل استمرار الأزمة.

وإيطاليا من أكثر الدول تأثرًا بالعدوى على مستوى العالم، إذ تسبب الفيروس، حسب الأرقام الرسمية، في وفاة 19899 شخصًا في حين بلغ عدد المصابين بالعدوى فيها 156363 شخصًا.

وقال جرافينا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية إنه لا يزال عاقدًا العزم على استكمال بقية مباريات الموسم المحلي، بغض النظر عن المدة المطلوبة لذلك، مضيفًا: «بمجرد تحسن الظروف سنكمل مباريات الموسم».

وتابع: «قريبا سنعقد اجتماعًا وسنضع الخطوات التي سنعلن عنها لاحقا. سنبدأ، وهذا ما نتمناه، في بداية الشهر (مايو) في فحص اللاعبين لضمان خلوهم من المرض ومن ثم يمكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك».

وعارضت عدة فرق استئناف البطولة ومنها بريشيا الذي هدد بعدم نزول أرض الملعب لخوض أي مواجهة.

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