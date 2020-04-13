تغريم لاعب بلجيكي لحضوره حفل شواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الإثنين، أن لاعب ستاندار لييغ، أوبي أولاري، كان ضمن خمسة أشخاص تم تغريمهم لإقامة حفل شواء مطلع الأسبوع الحالي، بالمخالفة للوائح الوقاية من جائحة فيروس كورونا.



فرضت غرامة قدرها 250 يورو (272 دولاراً) على كل منهم لخرق لوائح عدم التجمع وأجبرتهم شرطة مدينة هاسيلت، التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن لييغ، على التفرق.

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وأكد أولاري الواقعة لكنه قال أن شرطة نيوسبلاد كانت متحمسة.

وقال اللاعب 24 عاماً لإحدى الصحف المحلية: "لم تكن حفلة، لكن يبدو أن الجيران استدعوا الشرطة، لا أعتقد أني فعلت أي شيء خطأ، أتفهم قيام الشرطة بعملها لكن كان ينبغي عليهم عدم المبالغة في الأمر".

وانضم أولاري الذي لعب لمنتخب بلجيكا تحت 21 عاماً، وتألق في صفوف الناشئين في كلوب بروج إلى واتفورد الإنجليزي عام 2015، لكنه شارك في مباراتين فقط مع الفريق قبل العودة إلى بلجيكا.