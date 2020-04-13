سيلفا وكافاني يقرران الرحيل عن سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 أبريل 2020

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أزمة كبرى خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة الثنائي تياغو سيلفا، وإدينسون كافاني، في الرحيل عن صفوف الفريق. توقفت جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن هناك 4 لاعبين سوف ينتهي عقدهم الموسم الجاري، من بينهم سيلفا وكافاني اللذين قررا الرحيل عن الفريق وعدم العودة له بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. وأشارت الصحيفة إلى أن كافاني اقترب من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في يناير (كانون الثاني)، بعدما اعترفت والدته مؤخراً أنه يرغب في الذهاب إلى إسبانيا، فيما استقر تياغو سيلفا على الرحيل عن الفريق بعد قضاء 8 أعوام مع سان جيرمان، في ظل رفضه العرض المادي الذي قدمه مسؤولو بطل فرنسا. وشددت الصحيفة على أن الأرجنتيني دى ماريا يتبقى له عام واحد فقط، ويجب اتخاذ قرار بشأن مستقبله، في الوقت الذي يدرس نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، الانتقال لصفوف برشلونة وريال مدريد على الترتيب. وينتهي تعاقد كافاني مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وبنسبة كبيرة سوف يرحل عن صفوف قلعة حديقة الأمراء.

