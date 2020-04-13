شكرا لقرائتكم تعرف علي موعد توثيق الزمالك لعقد محمود علاء الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن أنه لا يوجد أية أزمات في توثيق العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق بعدما وقع اللاعب علي عقد جديد يمتد لمدة أربع مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد حيث أصبح اللاعب مرتبط بتعاقد مع قلعة ميت عقبة حتي 2024.

وأوضح المصدر لـ"الخليج 365"، أن توثيق عقد محمود علاء الجديد سيتم قبل بداية الموسم المقبل لكون اللاعب وقع علي عقد جديد لناديه يبدأ من الموسم القادم ويمتد لأربع مواسم بدلا من إضافة مواسم جديدة في عقده الحالي خاصة بعد تعديل راتبه من الموسم الجديد كما إنه لا يوجد أزمة في تلك المسألة خاصة أن عقده الحالي ممتد وموثق في اتحاد الكرة وفي حالة تغيير اتحاد الكرة لنوع العقد الذي تتعامل به الأندية في الوقت الحالي يقوم اتحاد الكرة بإخطار الأندية بذلك ويتم منح مهلة لمدة ستة أشهر لتوثيق العقود الجديدة التي وقع عليها اللاعبين قبل تغيير الشكل حال حدوث ذلك وبذلك سيقوم الزمالك بسداد رسوم العقد الجديد للاعب وتوثيقه قبل الموسم المقبل في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا لتجنب انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وحرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عدم وضع أية شروط جزائية فى العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بعد توقيع اللاعب دون إبداء أية اشتراطات على النادى الأبيض، خاصة إن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا، حيث يواصل طارق حامد صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالفريق فى الرواتب، وحرص محمود علاء على تسهيل الأمور أمام إدارة الزمالك خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بطارق حامد بعد التأكيد له أنه فى الفئة الأولى بعد لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من محمود علاء، الذى قام بتجديد تعاقده مع النادى الأبيض حتى 2024، إن اللاعب لم يضع أية شروط جزائية في عقده الجديد، موضحا إن رئيس الزمالك قام بتقديره ماليًا بأفضل صورة وأشاد بما قدمه للفريق الأبيض لذا لم يضع اللاعب أية اشتراطات أمام ناديه في مسألة تجديد التعاقد ورحب على الفور بالتوقيع بعد التفاوض الذى أجراه مع رئيس الزمالك ليوقع على العقد الجديد في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى.