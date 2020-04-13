شكرا لقرائتكم خبير لوائح: اللجنة الخماسية لا تملك حق تقليص الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد فضل الله، المستشار الرياضي الدولي، وخبير اللوائح والقوانين الرياضية باتحاد الكرة المصري، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية في الوقت الحالي، لا تملك حق تقليص الجمعية العمومية لاتحاد الكرة من 225 الى 98 عضوا في الانتخابات المقبلة.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات في الفترة من أغسطس 2019 وحتى نهاية يوليو 2020، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

وكانت مهمة مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، بما يتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة، من ضمن المهام الخمس التي حملها الاتحاد الدولي للجنة الخماسية في خطاب تعيينها.

وعزم اتحاد الكرة الحالي إلى تقليص عدد الأعضاء بالجمعية العمومية إلى 98 عضوا من إجمالي 225 ناديا، وذلك على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة، التي يشوبها كثيرا من الغموض بسبب تداعيات فيروس كورونا ورفض الفيفا عقدها عن طريق الفيديو كونفرانس.

وقال فضل الله، إن من سمح للأعضاء الحاليين الـ 225 بالتواجد في عمومية الجبلاية من قبل، هو اتحاد الكرة، موضحا أن الأمر تم وفق ضوابط واشتراطات وضعها الاتحاد وقتها، وبالتالي لا يمكن تقليص هذا العدد الا وفق ضوابط واشتراطات أخرى تخضع للتصويت".

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وتابع، ان وضع شروطا جديدة لتنظيم عمومية اتحاد الكرة يجب ان يخضع لتصويت الجمعية العمومية الحالية بعددها القائم حاليا، وأنه لا بد من تصويت 51٪ من الاعضاء الحاليين بالموافقة على تطبيق الشروط الجديدة وبالتالي تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الكرة في سبتمبر أو أكتوبر 2020، بعد انتهاء الدورة الأولمبية وأعمال اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني.

واستقرت اللجنة الخماسية على أن الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد الكرة سيتم خلالها دعوة جميع الأندية المقيدة، وعددها في الوقت الحالي 222 ناديًا لاعتماد تعديلات اللائحة.

ومن المقرر أن يتم التصويت خلال العمومية المرتقبة، على تقليص عدد الأندية التي يحق لها التصويت في انتخابات الجبلاية إلى 98 ناديًا وفقًا لنظام النقاط التي تضمن العضوية الكاملة للأندية في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري ومعايير محددة.