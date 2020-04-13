شكرا لقرائتكم وزير الرياصة يبحث إقامة مباراة افتراضية لمنتخب مصر وتخصيص العائد لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بمكتبه بديوان عام الوزارة، لمناقشة دعم فرق الأندية الرياضية بمختلف درجاتها خلال الفترة الراهنة في ضوء المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحث الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المتوقعة حول النشاط الكروى بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد وعودة النشاط الرياضي، وكذا دعم الوزارة واتحاد الكرة وعدد من الهيئات لفرق كرة القدم بالأندية الرياضية المشتركة في منافسات اتحاد الكرة بمختلف القطاعات.

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كما استعرض الاجتماع دراسة مقترح إقامة مباراة افتراضية لمنتخب مصر خلال الأيام المقبلة، وأن يتم تخصيص العائد منها لدعم صندوق "تحيا مصر"، وقطاعات الأندية المتوقف نشاطها، وذلك في إطار المساهمة في المجهودات المبذولة من جانب الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المباراة الافتراضية بعد الانتهاء من الدراسة الوافية لها.

ووجه وزير الشباب والرياضة بإمكانية تعميم فكرة المباريات الافتراضية على مستوى الأندية الشعبية، وتوجيه عائدها لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا، مشيراً إلى وعى الجماهير المصرية التي ستكون العامل الأكبر لنجاح مثل هذه المباريات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية المبادرات المجتمعية النابعة من الرياضيين ومختلف المؤسسات الرياضية بالمجتمع، والتي تعكس الحرص على التضامن والتضافر مع مجهودات الدولة في مواجهة الأزمات؛ تأكيداً على أهمية دور الرياضة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة له.