شكرا لقرائتكم مندوبة فيفا تتمسك بتشكيل لجنة "النزاهة والتدقيق" فى لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسكت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بتشكيل لجنة النزاهة والتدقيق وأن يتم إدراج هذه اللجنة ضمن اللجان الأساسية فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة.

وسيكون على رأس مهام هذه اللجنة، فحص أوراق جميع المرشحين للانتخابات المقبلة والتأكد من عدم وجود تضارب مصالح أو أى تعارض بين عمل المرشح الأصلى ووجوده فى مجلس ادارة اتحاد الكرة..على أن يكون للجنة ايضا حق استبعاد أى مرشح من السباق الانتخابى.

وتحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية فى ظل العدد الكبير للأندية التى تشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما أن الأمر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشأن البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائحة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

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ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدورى العام فى ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدورى للموسم الجارى 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف "، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا فى تصفيات امّم افريقيا 2021 والتى كان مقررا لها يونيو المقبل، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالى أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة فى منح فرصة لانتهاء الموسم الجارى حتى شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، على ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر على أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، فى ظل الراحة السلبية التى يحصل عليها اللاعبون حاليا.