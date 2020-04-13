شكرا لقرائتكم نوران جوهر تكشف عن الطريقة الوحيدة لحصد صدارة الإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، أن الثبات على المستوى هو أصعب ما يمكن تحقيقه في اللعبة، وهو الطريق الوحيد للوصول إلى صدارة التصنيف العالمي.

وقالت نوران في تصريحات لموقع رابطة اللاعبين المحترفين: أنا سعيد جدًا بالعودة إلى المرتبة الثانية بعد ما يقرب من ثلاث سنواتمن الوصول إليها في وقت لأول مرة، الأمر الذي اختبرني على مختلف المستويات وجعلني أتقدم وأشكل شخصيتي.

أضافت نوران: أعتقد أن موقعي في رقم 2 الآن أصبح أكثر" استقرارًا " ، إذا كان بإمكاننا تسميته بهذه الطريقة ، مما كان عليه عندما وصلت إليه قبل 3 سنوات ولكن بالتأكيد لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به حتى أتمكن من الوصول إلى المركز رقم 1.

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واستطردت بطلة وادي دجلة: من حيث الأرقام والتصنيفات ، تشعر أنك قريب حقًا من الوصول إلى الصدارة عندما تكون رقم 2 (إنه مكان واحد فقط) ، ولكن من حيث الجهد والتركيز ، الأمر أصعب بكثير من ذلك، لذا فأنا أحاول فقط أن أتحسن كل يوم وأعمل بجد وسيتولى الترتيب نفسه.

وعن اللعب مع دراسة الهندسة، قالت نوران جوهر: البقاء ثابتًا كان أصعب جزء يمكن تحقيقه خاصة مع دراسة الهندسة.

وأضافت نوران: أنا أعمل حاليًا على مشروع تخرجي الذي يشغلني كثيرًا ويمكنني رؤية خط النهاية قريبًا للحصول على شهادتي الجامعية والتي يجب أن تكون نهاية ديسمبر، وهذا سيزيل الضغط من علي في ويساعدني على الاستمتاع بحقيقة أنني لاعبة اسكواش أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني قادرة على القيام بالأمرين معا. "