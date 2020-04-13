شكرا لقرائتكم على أنغام عبد الباسط حمودة.. فيديو كوميدى بين "أمح و كهربا " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المشجع الأهلاوى صاحب القدرات الخاصة أمح فيديو كوميدى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام بصحبة نجم الاهلى محمود عبد المنعم كهربا .

و يظهر أمح فى الفيديو الكوميدى سارقا لحلويات كهربا الذى إكتشفه ، وذلك على أنغام أغنية " خدت ايه " ، خلال إحتفالية عيد ميلاد نجم الأهلى .

ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة، على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين واحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، بينما كان دائم الظهور فى تدريبات طلائع الجيش عندما كان صلاح أمين يقود هجوم الفريق العسكرى.

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ويحتفل محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ "26" لاسيما أنه من مواليد 13 أبريل 1994 ، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

وقدم كهربا إلى الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروي آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب.

كهربا شارك مع الأهلي منذ تعاقده مع الفريق في 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.