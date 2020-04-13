الأهلي يؤمن مستقبل دفاعه بـ20 مليون جنيه

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جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو النادي الأهلي بشكل دائم تدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب وفي جميع المراكز، لضمان منافسة الفريق على جميع البطولات التي يشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وعلم "الخليج 365" أن هناك نيه داخل النادي الأهلي سواء لجنة التخطيط أو الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر لتدعيم خط دفاع الفريق وبالتحديد مركز المساك بلاعب سوبر، ويعد أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخبنا الوطني هو الخيار الأمثل أمام الإدارة الحمراء إلا أن هناك صعوبة في الصفقة تتمثل في رغبة المدافع الدولي في تأجيل خطوة عودته لمصر، لرغبته في استكمال مسيرته الاحترافية مفضلاً تأجيل المفاوضات لبعد انتهاء الموسم المقبل.
وتضع إدارة الأهلي أسامة جلال مدافع إنبي الشاب كبديل لأحمد حجازي لضمه في حالة فشل مفاوضات ضم مدافع ويست بروميتش، رغم أن هناك قناعة أن اللاعب ليس أفضل من مجموعة المدافعين الموجودين حالياً، إلا أن هناك رؤية تتمثل في أن أسامة جلال يعد واحد من أهم اللاعبين الواعدين الذين سيمثلون مستقبل دفاع مصر في الفترة المقبلة.
ورصدت إدارة الأهلي مبلغ 20 مليون جنيه لضم أسامة جلال مدافع انبي في الصيف، حيث من المقرر أن تدخل الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لمضه حال فشل اقناع حجازي في العودة لمصر في الصيف المقبل.
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