شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يبلغ محمد الشناوى بحمل شارة قيادة الأهلي بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي محمد الشناوى حارس مرمى الفريق ومنتخبنا الوطني بحمله شارة قيادة الفريق والقيام بمهام "الكابتن" بداية من الموسم المقبل، بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف اكرامي وأحمد فتحي بشكل رسمي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووافقت إدارة الأهلي على رحيل الثنائي الحارس شريف اكرامي وأحمد فتحي بعد انتهاء عقديهما مع الفريق بالإضافة لرفض تجديد عقد حسام عاشور والذي تم مطالبته بالاعتزال على أن يتم استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه، وتقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي، ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

Advertisements

ويعد محمد الشناوى هو أقدم لاعب مُسجل في قائمة الأهلي في الوقت الحالي بعد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف اكرامى وأحمد فتحي، حيث كانت المباراة الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي كانت بتاريخ 6 مايو 2008 في الخسارة أمام إنبي بثلاثية في بطولة الدوري.

ويعد أيمن أشرف هو القائد الثانى للأهلى فى الموسم المقبل خلفاً لمحمد الشناوى، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 8 فبراير 2010 في الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري، والقائد الثالث هو قلب الدفاع سعد سمير الذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 13 مايو 2010 في التعادل السلبي أمام الجونة في بطولة الدوري.

والقائد الرابع هو رامى ربيعة حيث شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 21 ديسمبر 2010 في الفوز على حرس الحدود بهدفين في بطولة الدوري، ثم يأتى وليد سليمان في المرتبة الخامسة حيث شارك لأول مرة بقميص الأهلي بتاريخ 28 أغسطس 2011 في التعادل مع مولودية الجزائر 0/0 في دوري أبطال إفريقيا، والقائد السادس هو عمرو السولية لاعب وسط الفريق الذي شارك لأول مرة مع الاهلي بتاريخ 13 فبراير 2016 في التعادل مع طلائع الجيش سلبيا في بطولة الدوري، بينما يعد التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق هو القائد السابع ، حيث شارك لأول مرة مع الفريق بتاريخ 27 يوليو 2016 في الفوز على الوداد البيضاوي بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا.