شكرا لقرائتكم الهلال يعلن تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مبادرة اللاعبين والجهاز الفني والإداري على تخفيض رواتبهم بنسبة 50% للحد من المتاعب الاقتصادية التي يتسبب بها انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق كافة الأنشطة الرياضية في منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويقع الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في رصيده 51 نقطةوبفارق 6 عن ملاحقه النصر بعد مرور 22 جولة.
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