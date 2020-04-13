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الهلال يعلن تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50%

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مبادرة اللاعبين والجهاز الفني والإداري على تخفيض رواتبهم بنسبة 50% للحد من المتاعب الاقتصادية التي يتسبب بها انتشار المستجد.

وأعلنت وزارة تعليق كافة الأنشطة في منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويقع الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس للمحترفين في رصيده 51 نقطةوبفارق 6 عن ملاحقه النصر بعد مرور 22 جولة.

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