شكرا لقرائتكم إدارة أرسنال للاعبين: إما التأهل لـ "الأبطال" أو خصم الأجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اشترطت إدارة نادى أرسنال الإنجليزي على نجوم الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، من أجل عدم تخفيض رواتبهم فى ظل توقف النشاط الرياضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأخبرت إدارة أرسنال اللاعبين بأنها لن تقوم بتخفيض رواتبهم، فى حال نجاحهم في التأهل إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التى تكبدها النادي فى الفترة الأخيرة إلا أنها لن تقوم بتخفيض الرواتب، في حال تأهل الفريق لدوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل أرسنال، المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتصدر ليفربول المسابقة برصيد 82 نقطة ويحتاج "المدفعجية" الوصول إلى المركز الخامس على الأقل للتأهل إلى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد قرار الاتحاد الأوروبي بإيقاف مانشستر سيتي عن المشاركة أوروبيا لمدة عامين.