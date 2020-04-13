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شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يستقبل "حفيده" فى توقف النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رُزق أحمد نجل حلمى طولان، المدير الفنى لنادي إنبى، بمولوده الأول خلال الساعات القليلة الماضية وأطلق عليه اسم حلمى.
وجاء إطلاق أحمد نجل المدير الفني لإنبى، اسم حلمى على نجله الأول تقديرًا لوالده حلمى طولان، ومن جانبه أعرب طولان عن سعادته باستقبال حفيده خلال الساعات القليلة الماضية.
وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية فى الفترة الحالية من التدريبات الجماعية، على أن يكون المستجدات وفقًا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.
ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وهزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل مثلها، ويبحث حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى خلال الفترة الحالية مواصلة العمل نحو حفاظ اللاعبين على أوزانهم ولياقتهم بأفضل صورة من خلال المتابعة اليومية للبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم.
يذكر، أن اتحاد كرة القدم المصرى قرر مد فترة تعليق منافسات الدورى الممتاز، حتى نهاية أبريل الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر فيروس كورونا.
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