شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرفض إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقا للائحة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وفقاً للائحة القديمة، فى حال تعذر إقامة الجمعية العمومية للجبلاية، والتى سيتم خلالها مناقشة التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسى، قبل إجراء الانتخابات بناءً عليها.

وتسود حالة من الغموض حول إمكانية إقامة الجمعية العمومية العادية لتعديل لائحة النظام الأساسى، بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشى فيروس كورونا، وهو ما جعل أنباء تتردد حول إمكانية إقامة الانتخابات وفقا للائحة القديمة.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن أهم المهام التى كلف بها الفيفا اللجنة الخماسية تعديل لائحة النظام الأساسى، لذا رفض الاتحاد الدولى فكرة اقامة الانتخابات وفقا للائحة القديمة.

وتحفظ مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسى فى شهر يونيو المقبل، بنظام الفيديو كونفرنس ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية أنه من الصعب تطبيق الفيديو كونفرانس فى اجتماعات الجمعية العمومية فى ظل العدد الكبير للأندية التى تشارك ويصل عددها إلى 95 ناديا، كما أن الأمر سيحتاج إلى مناقشات طويلة بشأن البنود المقترحة من اتحاد الكرة والأندية على اللائحة قبل اعتمادها بشكل نهائى.

Advertisements

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدورى العام فى ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدورى للموسم الجارى 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم " كاف "، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا فى تصفيات امّم افريقيا 2021 والتى كان مقررا لها يونيو المقبل، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالى أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة فى منح فرصة لانتهاء الموسم الجارى حتى شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، على ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر على أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين، فى ظل الراحة السلبية التى يحصل عليها اللاعبون حاليا.