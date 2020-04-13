شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤمن مستقبل دفاع الفريق بـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو النادى الأهلى بشكل دائم تدعيم صفوف الفريق بالشكل المطلوب، وفى جميع المراكز، لضمان منافسة الفريق على جميع البطولات التى يشارك فيها سواء على المستوى المحلى أو القاري.

وعلم "سوبر كورة" أن هناك نية داخل النادى الأهلى، سواء لجنة التخطيط أو الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لتدعيم خط دفاع الفريق وبالتحديد مركز المساك بلاعب سوبر، ويعد أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى هو الخيار الأمثل أمام الإدارة الحمراء، إلا أن هناك صعوبة فى الصفقة تتمثل فى رغبة المدافع الدولى فى تأجيل خطوة عودته لمصر، لرغبته فى استكمال مسيرته الاحترافية مفضلاً تأجيل المفاوضات لبعد انتهاء الموسم المقبل.

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وأبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، محمد الشناوى حارس مرمى الفريق ومنتخبنا الوطنى بحمله شارة قيادة الفريق والقيام بمهام "الكابتن" بداية من الموسم المقبل، بعد رحيل الثلاثى حسام عاشور وشريف اكرامى وأحمد فتحى بشكل رسمى عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووافقت إدارة الأهلى على رحيل الثنائى الحارس شريف اكرامى وأحمد فتحى بعد انتهاء عقديهما مع الفريق بالإضافة لرفض تجديد عقد حسام عاشور والذى تم مطالبته بالاعتزال على أن يتم استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه، وتقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي، ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.