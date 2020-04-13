شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يخسر 4 ملايين جنيه فى قيمته السوقية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت القيمة التسويقية لمحمود علاء، مدافع نادى الزمالك، خلال آخر تحديث على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وخسر محمود علاء فى قيمته التسويقية ما يعادل 4 ملايين جنيه تقريباً، حيث تحركت قيمة مدافع الزمالك من مليون و200 ألف يورو، أى ما يعادل 20 مليونا و700 ألف جنيه مصرى، لتسجل 950 ألف يورو، ما يعادل 16 مليوناً و400 ألف جنيه مصرى.

يذكر أن مليون و200 ألف يورو كانت أعلى قيمة تسويقية وصل إليها محمود علاء في مسيرته الاحترافية قبل أن يتراجع عنها في الثامن من أبريل الجاري.

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محمود علاء 2



محمود علاء

وحرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على عدم وضع شروط جزائية فى العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بعد توقيع اللاعب دون إبداء أية اشتراطات على النادى الأبيض، خاصة إن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا، حيث يواصل طارق حامد صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالفريق فى الرواتب، وحرص محمود علاء على تسهيل الأمور أمام إدارة الزمالك خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بطارق حامد بعد التأكيد له أنه فى الفئة الأولى بعد لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من محمود علاء، الذى قام بتجديد تعاقده مع النادى الأبيض حتى 2024، إن اللاعب لم يضع أية شروط جزائية في عقده الجديد، موضحا إن رئيس الزمالك قام بتقديره ماليًا بأفضل صورة وأشاد بما قدمه للفريق الأبيض لذا لم يضع اللاعب أية اشتراطات أمام ناديه في مسألة تجديد التعاقد ورحب على الفور بالتوقيع بعد التفاوض الذى أجراه مع رئيس الزمالك ليوقع على العقد الجديد في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى.

وتابع المصدر ذاته أن محمود علاء وقع على العقد الجديد تحديدا منذ نحو أسبوع وحرص مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على غلق ملف تجديد محمود علاء فى الساعات الماضية بالإعلان الرسمى حول تجديد التعاقد مع النادى حتى 2024، بجانب كشف الستار عن العقد الجديد الذى حرص مرتضى منصور على إظهاره دون الإعلان عن القيمة المالية الجديدة التى سيحصل عليها اللاعب وجاءت خطوة مرتضى منصور للتأكيد بشكل قاطع على أن محمود علاء جدد عقده بالزمالك لتجنب الفتنة الجماهيرية بشأن المسألة؛ بعد الأنباء التى تواردت خلال الأيام الماضية أن اللاعب لم يقم بتجديد تعاقده مع ناديه، ليقوم رئيس نادى الزمالك بإظهار العقد الجديد للتأكيد إن الملف منتهى بالحصول على توقيع اللاعب حتى 2024