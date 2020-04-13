تعرف على موعد توثيق الزمالك لعقد محمود علاء الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن أنه لا يوجد أية أزمات في توثيق العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق بعدما وقع اللاعب علي عقد جديد يمتد لمدة أربع مواسم مقبلة بداية من الموسم الجديد حيث أصبح اللاعب مرتبط بتعاقد مع قلعة ميت عقبة حتي 2024.

وحرص مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على عدم وضع أية شروط جزائية فى العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق الأبيض، بعد توقيع اللاعب دون إبداء أية اشتراطات على النادى الأبيض، خاصة إن إدارة القلعة البيضاء ضمت اللاعب لأول فئة بعد طارق حامد لاعب وسط الفريق الذى يتقاضى 15 مليون جنيه سنويا، حيث يواصل طارق حامد صدارة ترتيب اللاعبين المحليين بالفريق فى الرواتب، وحرص محمود علاء على تسهيل الأمور أمام إدارة الزمالك خلال التفاوض معه دون المطالبة بالمساواة بطارق حامد بعد التأكيد له أنه فى الفئة الأولى بعد لاعب خط وسط الفريق الأبيض.

وكشف مصدر مقرب من محمود علاء، الذى قام بتجديد تعاقده مع النادى الأبيض حتى 2024، إن اللاعب لم يضع أية شروط جزائية في عقده الجديد، موضحا إن رئيس الزمالك قام بتقديره ماليًا بأفضل صورة وأشاد بما قدمه للفريق الأبيض لذا لم يضع اللاعب أية اشتراطات أمام ناديه في مسألة تجديد التعاقد ورحب على الفور بالتوقيع بعد التفاوض الذى أجراه مع رئيس الزمالك ليوقع على العقد الجديد في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى.