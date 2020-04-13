شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة عبد الباسط حمودة.. كهربا لأمح الدولى: خدت ايه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بعيد ميلاد كهربا، نشر نجم الأهلى، عبر حسابه على تطبيق "تيك توك"، فيديو جديد مع المشجع الأهلاوى، أمح الدولى، مستعينا بأغنية المطرب الشعبى "عبد الباسط حمودة" والذى انتشرت له أغنية على مدار الأيام السابقة، وهى "خدت ايه".

ويدخل كهربا على أمح وهو أمام الثلاجة، فيقول له "خدت ايه"، ليبدأ أمح فى إخراج ما أخذه من الثلاجة بشكل كوميدى.



أمح

الفيديو هو الثانى لكهربا وأمح اليوم، بعد أن نشر أمح فيديو عبر حسابه أيضا، يهنئ فيه كهربا بعيد ميلاده، وعلق قائلا، "عيد ميلاد أخويا وحبيبي وعشرة عمرى وأجمل وأحلى حاجة في حياتي كل سنة وأنت طيب يا أغلى حاجة فى حياتى".



أمح وكهربا



كهربا وأمح

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ويحتفل محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادى الأهلى، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ "26" لاسيما أنه من مواليد 13 أبريل 1994 ، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا