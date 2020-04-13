شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كاسونجو يتدرب على "الملاكمة" فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، على أداء بعض تدريبات "الملاكمة" أثناء تواجده فى منزله، خلال فترة الراحة السلبية التى يحصل عليها مع زملاءه بالفريق الأبيض، هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونشر كاسونجو عبر الاستورى الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، تدريبات الملاكمة التى خاضها فى منزله.





وتأتى تدريبات الملاكمة التى يخوضها كاسونجو ضمن البرنامج البدنى الموضوع له من جانب الجهاز الفنى بشأن خوض تدريبات متنوعة للحفاظ على لياقته البدنية وفضل الكونغولى كاسونجو البقاء فى القاهرة وعدم السفر إلى بلده مثل الثلاثى الأجنبى بالزمالك فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، حيث يواصل أداء تدريباته التأهيلية فى منزله من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

Advertisements





فيما حرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو لاعبى الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية، لذا يحرص الجهاز الفنى على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين حيث طلب من كل لاعب، إجراء حصة جرى يومية، وذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الإفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.