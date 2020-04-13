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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جوليا أشرف لاعبة دجلة: بحب عمرو دياب وعاوزة أتجوز واحد بعضلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب ، جوليا أشرف أشرف لاعبة الكرة الطائرة فى وادى دجلة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى ، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
بحب القراءة و الرسم .ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟
بعمل أكلات كتير مميزة .
جوليا أشرف
من نجمك المفضل ؟
أحمد حلمى .من مطربك المفضل ؟
عمرو دياب .لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟
دكتورة علاج طبيعى .لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا مش بحب العنف .. هتجاهل المعاكسة .مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟
مفيش حد معين .
كل لبس و ليه وقته .. لكن بحب الكاجوال أكتر .تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟
شخص رياضى و يكون عنده عضلات .
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