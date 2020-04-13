شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جوليا أشرف لاعبة دجلة: بحب عمرو دياب وعاوزة أتجوز واحد بعضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب ، جوليا أشرف أشرف لاعبة الكرة الطائرة فى وادى دجلة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب و الدرجة الأولى ، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

بحب القراءة و الرسم .

بعمل أكلات كتير مميزة .



جوليا أشرف

أحمد حلمى .

عمرو دياب .

دكتورة علاج طبيعى .

لا مش بحب العنف .. هتجاهل المعاكسة .

مفيش حد معين .

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كل لبس و ليه وقته .. لكن بحب الكاجوال أكتر .

شخص رياضى و يكون عنده عضلات .











