شكرا لقرائتكم خبر عن ونش الزمالك يستعد لعودة الدوري بالتدريب فى الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعد محمود حمدى الونش، مدافع نادي الزمالك، لعودة النشاط الرياضي بعد فترة التوقف الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، بوصلة تدريب فى صالة الجيم للحفاظ على لياقته البدنية. ونشر الونش فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال أدائه بعض التدريبات.

روى محمود حمدي الونش كواليس حصول الترجي التونسي على ضربة جزاء في السوبر الإفريقي والتي تسبب فيها اللاعب الدولي .

وقال الونش في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن طارق حامد ومحمود علاء توجها لي وقت انشغال الحكم بالفار وقال وقتها طارق لي: "هي الكورة جت في ايديك يا ونش" ما دفعني للرد عليهما: "خلوا أبو جبل يركز" في تأكيد بأن الكرة جاءت في يده. تابع الونش أن اسلام جابر نجم الزمالك لولا توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا لشاهده الجمهور بشكل أكبر خاصة وان المدرب الفرنسي كارتيرون يثق في قدراته وبدأت المرحلة في التقدم بشكل كبير.

تابع محمود حمدي الونش ان اسلام جابر من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة التي ستفيد الفريق ويمتلك مقومات تجعله لاعب دولي. وقال الونش أن فوز الزمالك ببطولتين بفضل التخطيط الجيد للمدرب والروح العالية التي جمعت اللاعبين بالكامل وهو ما سيعود مستقبلاً على الفريق بشكل أفضل ونتائج إيجابية.