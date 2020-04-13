شكرا لقرائتكم خبر عن "اضحك الصورة تطلع حلوة" شاهد كيف هنأ أليو ديانج كهربا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا زميله بالفريق، بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

ونشر ديانج صورة جمعته بكهربا خلال تدريبات الفريق الأحمر، حيث ظهر كهربا يحاول رسم الابتسامة على وجه زميله المالي، وعلق ديانج على الصورة" كل سنة وانت طيب أتمنى لك الأفضل يا حبيبي".



اليو ديانج

يحتفل اليوم الاثنين محمود عبد المنعم كهربا نجم النادى الاهلى بعيد ميلاده الـ "26" لاسيما أنه من مواليد 13 أبريل 1994 ، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.

عقب الرحيل عن ناشئي الأهلي، انضم كهربا إلى صفوف فريق إنبي، ولعب معهم 35 مباراة خلال الفترة ما بين 2011 و2013، وموسم 2014 /2015، في الدوري وكأس مصر أحرز فيها 8 أهداف وصنع هدفين.

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خلال فترة مشاركته مع إنبي، خاض فترة احتراف قصيرة على سبيل الإعارة مع نادي لوزيرن السويسري، من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، وشارك في 19 مباراة أحرز 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وفي يوليو 2014، خاض كهربا فترة إعارة أخرى في الدوري السويسري ولكن هذه المرة مع نادي جراسهوبرز، خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2014، ولعب 17 مباراة وأحرز هدفين وصنع مثلهما.

وفي أغسطس من عام 2015، انضم كهربا إلى صفوف نادي الزمالك حيث شارك مع الأبيض في 68 مباراة أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 19 هدفا، خلال ولايتين في القلعة البيضاء، تخللهما تجربة احتراف على سبيل الإعارة في اتحاد جدة السعودي لمدة موسمين من أغسطس 2016 حتى مايو 2018، شارك خلالهم مع الفريق السعودي في 53 مباراة وأحرز 24 هدفا وصنع 9 غيرها.