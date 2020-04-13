شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صلاح محسن بشخصية "زكريا الدرديرى" من فيلم الناظر على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل صلاح محسن، مهاجم الأهلى المعار لسموحة، فيديوهاته المثيرة بصحبة شقيقه عبر تطبيق تيك توك، وتقمص شخصية "زكريا الدرديرى" الشهيرة من فيلم الناظر، والتى نالت إعجاب متابعيه.

وانضم صلاح محسن إلى قائمة نجوم الكرة الممثلين على تطبيق "تيك توك"، والذى شاع استخدامه مؤخراً بين نجوم الكرة للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار وباء كورونا العالمي.

وتقمص صلاح محسن، مهاجم الأهلى المعار لسموحة، دور مطرب على تطبيق تيك توك ونشر فيديو بصحبة شقيقه يغنيان أغنية "بابا فين"، وطالب صلاح محسن مجلس إدارة النادى الأحمر بسرعة تحديد موقفه من العودة للفريق بعد انتهاء إعارته للفريق السكندرى من عدمه ويرفض مجلس إدارة الأهلى اتخاذ قرار بشأن اللاعب إلا بعد العودة للسويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خاصة أن الأخير كان صاحب فكرة إعارة مهاجم المنتخب الأولمبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف سموحة.

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ويعيش صلاح محسن حالة من التألق مع سموحة منذ قدومه لصفوف الفريق واستطاع إحراز هدف فى مرمى إف سى مصر فى الجولة السابعة عشر للدورى ويتمسك حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة باستمرار صلاح محسن داخل صفوف الفريق، مؤكدا أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها فى تشكيلته الأساسية.

ويبحث الجهاز الفنى لسموحة عن ظهير أيسر محلى خلال الأيام المقبلة لتدعيم تلك الجبهة بعد التأكد من عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى إلى ناديه الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد إنتهاء إعارته، كان مسئولو الزمالك قاموا بمخاطبة اللاعب وأبلغوه بعودته للفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالى ، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه مع الفريق السكندرى خلال الموسم الحالى قبل إيقافه، بالإضافة للمستوى اللافت الذى ظهر عليه مع المنتخب الاولمبى فى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتى حاز الفراعنة الصغار على لقبها وصعدوا لاولمبياد طوكيو .

وقدم أحمد فتوح مستوى لافت للنظر فى البطولة الأفريقية وكان أحد أفضل اللاعبين واستطاع صناعة أكثر من كرة عرضية نجح من خلالها مصطفى محمد مهاجم المنتخب فى إحراز أهداف مؤثرة فى مرمى الخصوم.