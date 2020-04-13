شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير أعمال اتحاد الكاراتيه بأربعة موظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، أن الاتحاد يتم تسيير الأعمال به من خلال عدد قليل من الموظفين، لتجنب الزحام، والكثافة العددية.

وأكد الدهراوى أن هناك 4 موظفين فقط يذهبون للاتحاد لتسيير الأعمال، عبارة عن المدير المالى والمدير التنفيذى وموظفين آخرين بالتناوب بين موظفى الاتحاد، لتقليل عدد الموظفين فى مكان واحد، وبالنسبة له شخصيا يذهب إلى الاتحاد حال استدعى الأمر ذلك.

وشهدت الأيام الماضية، مخاطبة الاتحاد للوزارة لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم خلال فترة توقف النشاط، خاصة أنه ليس لديهم مصدر رزق، وهو ما قامت به الوزارة على أكمل وجه.

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وقال محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، إنه تم التواصل مع مسئولى الوزارة لإيجاد حلول لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم، وقامت الوزارة بدور مهم وهو التواصل مع القوى العاملة والتنسيق مع مراكز الشباب لجمع بيانات المدربين ممن ليس لهم رقم تأمينى، ومحسوبون فى عداد العمالة غير المنتظمة لبحث طرق تعويضهم فى توقف النشاط.

وأضاف الدهراوى أن الاتحاد نشر على صفحته بالتواصل الاجتماعى رابط تسجيل البيانات بوزارة القوى العاملة، لتسهيل عملية تسجيل البيانات على المدربين.

كما أرسل اتحاد الكاراتيه خطاباً إلى وزارة الشباب والرياضة للحصول على موافقتها لسرعة تفعيل صندوق الزمالة لصالح المدربين ومساعدتهم خلال الأزمات التى يتعرضون لها سواء مرض أو المعاش أو العجز وخلافه، خاصة وأن صندوق الزمالة يساعد المدربين على أمور الحياة والأزمات التى يتعرضون لها بمختلف أنواعها، ومضيفا أن هناك لجنة خاصة ستقوم بوضع لائحة خاصة بالصندوق، وإدارته والإشراف عليه وكذلك رقم حساب بنكى.