شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُبلغ محمد الشناوى بحمل شارة "كابتن الفريق" فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، محمد الشناوى حارس مرمى الفريق ومنتخبنا الوطنى بحمل شارة قيادة الفريق والقيام بمهام "الكابتن" بداية من الموسم المقبل، بعد رحيل الثلاثى حسام عاشور وشريف إكرامى وأحمد فتحى بشكل رسمى عن الفريق بنهاية الموسم الجارى.

ووافقت إدارة الأهلى على رحيل الثنائى الحارس شريف اكرامى وأحمد فتحى بعد انتهاء عقديهما مع الفريق، بالإضافة لرفض تجديد عقد حسام عاشور والذى تم مطالبته بالاعتزال، على أن يتم استثناؤه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه، وتقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي، ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

ويعد محمد الشناوى هو أقدم لاعب مُسجل فى قائمة الأهلى فى الوقت الحالى بعد رحيل الثلاثى حسام عاشور وشريف اكرامى وأحمد فتحي، حيث كانت المباراة الأولى لمحمد الشناوى مع الأهلى كانت بتاريخ 6 مايو 2008 فى الخسارة أمام إنبى بثلاثية فى بطولة الدورى.

ويعد أيمن أشرف هو القائد الثانى للأهلى فى الموسم المقبل خلفاً لمحمد الشناوى، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 8 فبراير 2010 فى الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء فى بطولة الدوري، والقائد الثالث هو قلب الدفاع سعد سمير الذى شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 13 مايو 2010 فى التعادل السلبى أمام الجونة فى بطولة الدوري.

والقائد الرابع هو رامى ربيعة حيث شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 21 ديسمبر 2010 فى الفوز على حرس الحدود بهدفين فى بطولة الدوري، ثم يأتى وليد سليمان فى المرتبة الخامسة حيث شارك لأول مرة بقميص الأهلى بتاريخ 28 أغسطس 2011 فى التعادل مع مولودية الجزائر 0/0 فى دورى أبطال إفريقيا، والقائد السادس هو عمرو السولية لاعب وسط الفريق الذى شارك لأول مرة مع الاهلى بتاريخ 13 فبراير 2016 فى التعادل مع طلائع الجيش سلبيا فى بطولة الدوري، بينما يعد التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق هو القائد السابع، حيث شارك لأول مرة مع الفريق بتاريخ 27 يوليو 2016 فى الفوز على الوداد البيضاوى بهدف دون رد فى دورى أبطال إفريقيا.

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