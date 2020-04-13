شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. السيد لاشين نجم الطاولة: بعمل بيض بالبسطرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو السيد لاشين، لاعب الأهلى والمنتخب فى تنس الطاولة، والعائد من إسبانيا، حيث كان محترفا هناك خلال الفترة الماضية، والذى كشف أنه يستغل فترة التوقف فى التدريبات فقط بالمنزل، حفاظا على لياقته البدنية، عن طريق تدريبات الفيتنس، وكذلك من خلال "الدراجة الرياضية داخل المنزل".

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وقال لاشين إنه عاد من إسبانيا منذ شهر تقريبا قبل حظر التجوال، ولم يخرج خلال هذه الفترة سوى 3 مرات تقريبا، وكانت للذهاب إلى السوبر ماركت فقط، بالإضافة إلى استغلال الوقت للعب مع أطفاله.

وأشار نجم الطاولة إلى أنه يساعد زوجته فى بعض الأعمال المنزلية، قائلا، "بساعد فى حاجات خفيفة يعنى بعمل بيض بالبسطرمة مثلا"، لأنه بحكم سفره إلى إسبانيا لم يكن يقدر المجهود الذى تبذله زوجته مع الأطفال، ولكن فترة التوقف والحظر فليعين الله كل النساء على الاعمال المنزلية و تربية الاولاد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.