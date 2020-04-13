تقارير: اقتراح بعودة الدوريات الأوروبية في يوليو والأبطال في أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: قالت تقارير أوروبية إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية اتفقا على عودة الدوريات المحلية في شهر يوليو المقبل، على أن تقام مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أغسطس.

ويواجه يويفا أزمة بسبب تعليق كافة الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء العالم بعد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ما نتج عنه آلاف الوفيات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلا عن إذاعة كادينا سير فإن يويفا ورابطة الأندية الأوروبية كانا على تواصل دائم خلال الفترة الماضية لمناقشة مقترح إقامة مباريات أوروبا في أغسطس.

وأضافت أن المنظمتين اتفقا على استئناف الدوريات المحلية في يوليو، بينما سيتم لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال شهر أغسطس.

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وأوضحت "موندو" أن تلك المعلومات تتماشى مع تلك التي تم نشرها بنهاية مارس الماضي، حيث تم بالفعل مناقشة لعب بطولتين دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال شهر أغسطس.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن يويفا ورابطة الأندية الأوروبية، لا يستبعدان إقامة المباريات المتبقية خلف الأبواب المغلقة لتجنب إصابات جديدة بسبب الوباء.

وأوضحت "موندو" أنه إذا تم تنفيذ تلك المقترحات، فإن اللاعبين سيحصلون على 21 يوما فقط إجازة قبل بداية الموسم الجديد في سبتمبر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، مع إعطاء الأولوية لاستكمال الدوريات المحلية.