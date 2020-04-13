كاف يهنئ كهربا بعيد ميلاده الـ26

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة (كاف)، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ26. وكتب الكاف اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع تويتر: "عيد ميلاد سعيد للمصري محمود عبد المنعم كهربا". وأضاف: "جناح الأهلي توج ببطولة توتال الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2013 ووصل لنهائي كان 2017". وانتقل كهربا إلى النادي الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

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