لمواجهة الأزمات المالية.. الأندية السعودية تقترب من تخفيض الرواتب بنسبة 50 %

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 (د ب أ):

اقتربت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) من الاتفاق على تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 50 % ، لمواجهة الأزمات المالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الاثنين أن عددا من الأندية اقترح التخفيض بنسبة 50 % من أجل رضا جميع الأطراف عن النسبة لتحقيق العدل والمساواة، بعد اختلاف سابق حولها.

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وأضافت الصحيفة أن الأندية اتفقت على تسليم مبلغ 20 الف دولار لكل لاعب شهريا، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، في ظل توقف مسابقة الدوري.

وتابعت ان الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنهيا ترتيباتهما للاجتماع مع رؤساء الأندية، الذي سيُعقد ظهر اليوم عن طريق تقنية الفيديو “الفيديو كونفرانس”، بمشاركة إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد، ومعيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ووفقًا للصحيفة اقترح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، على الرابطة أن تطرح على الأندية نسبة تخفيض متساوية حتى ترضى جميع الأطراف.