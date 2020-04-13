رانييري عن وضع الكالتشيو: أي قرار سيثير الفوضى.. البطولة مشوهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال كلاوديو رانييري مدرب سامبدوريا، أن أي قرار بشأن استكمال أو عدم استكمال منافسات الدوري الايطالي سيثير الفوضى، موضحا ان البطولة بالنسبة له أصبحت مشوهة.

وتم تعليق كافة الأنشطة والمجالات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والرياضية في جميع أنحاء العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتعد إيطاليا من بين أكثر الدول الأوروبية تضررا بسبب وباء كورونا الذي نتج عنه وفاة وإصابة الآلاف.

وخلال تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا" قال رانييري: "القرار يجب أن يترك لمن هم أصحاب المسؤولية".

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وأضاف: "اللاعبين مثل الفورمولا 1، هل سيكون شهر التحضير كافيا للعب ثلاث مباريات في الأسبوع؟ ربما يجب أن نكون قادرين على إجراء خمسة تبديلات ، إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسوف يصل اللاعبين لحالة كبيرة من الإجهاد، خاصة أولئك الذين سبق وأصيبوا بالفيروس.

وتابع قائد معجزة ليستر سيتي: "بالنسبة لي ستكون البطولة مشوهة، رئيس النادي ينتظر قرار المسئولين، أي قرار سيجلب الفوضى ، سيكون هناك دائما بعض السخط".

وعن لاعبي الفريق الذين اصيبوا بكورونا قال: "لقد تعافوا جميعًا ، نشكر الله".

جدير بالذكر أن سامبدوريا سبق وأعلن إصابة 8 من لاعبيه بفيروس كورونا.