ميسي يدعم جهود "الأبطال المجهولون" في مكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، رسالة إلى "الأبطال المجهولون" من العاملين في مجال الصحة لدورهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قال ميسي: "انتهى أمس الأسبوع العالمي للعاملين في مجال الصحة، بجانب منظمة الأمم المتحدة، أتقدم لهم بخالص الشكر والعمل الذي يقومون به".

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وأضاف: "الأبطال المجهولون الذين يتحملون أيام وليالي طويلة بعيداً عن عائلاتهم من أجل تأمين سلامة عائلاتنا من فيروس كورونا".

وأتم: "على الرغم من كل شيء، يواصلون التزامهم النبيل برعاية النساء الحوامل ، وحماية الأطفال والمراهقين".