مدرب الحدود: تقليص الأجانب سيعود بالضرر على الأهلي والزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد حليم، المدير الفني لنادي حرس الحدود، أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز هم الأكثر تضرراً حال تم اتخاذ قرار يتعلق بتقليص عدد الأجانب في الدوري.

وكانت تقارير إعلامية قد تناولت دراسة اتحاد الكرة لتعديل اللوائح الخاصة بعدد اللاعبين الأجانب في كل فريق في الموسم المقبل.

وقال مدرب حرس الحدود في تصريحات لبرنامج "BE ONTIME" عبر قناة "أون تايم سبورتس ١" "الطبع نحن في حرس الحدود مع قرار تقليص عدد الأجانب في الدوري".

وتابع "أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز الأكثر تضرراً حال تم اتخاذ هذا القرار، هم أصحاب القدرات في جلب أجانب مميزين ويشاركون في بطولات أفريقيا، أما باقي الأندية الأمر بالنسبة لهم مفيد".

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وأكمل "الأمر سيكون مفيداً للمنتخب أيضا، سيمنح فرصة لمشاركة عدد أكبر من اللاعبين المصريين".

واستمر "لو تم السيطرة على الوضع فيما يخص انتشار كورونا لا مانع من استكمال الدوري، لكن أولا يجب الاطمئنان على صحة الجميع، فهي أهم من أي شيئ".

وشدد "لكن أعتقد أن استكمال الدوري صعب للغاية، نحن مقبلون على شهر رمضان ومن الصعب أن يكون هناك تدريبات صباحية ومسائية، لو بدأنا بعد ذلك ما موقف الدوري الجديد، الأمور صعبة للغاية".

واختتم "هناك متابعة لجميع اللاعبين وحالتهم، بالطبع الظروف صعبة وقد يحدث زيادات في الأوزان الخاصة باللاعبين، لكن أيضا على كل لاعب أن يدرك أن كرة القدم هي مصدر رزقه ويجب أن يحافظ على نفسه، سيكون هناك عقوبات على الأوزان الزاذدة عن الحد".